लाइफ के इस मोड़ पर 'अक्षय कुमार' बॉलीवुड को करने जा रहे थे अलविदा, फिर इस सहारे ने बदल दी जिंदगी

View this post on Instagram

Kaun hogi kiski patni, aur kiski bhabhi hogi kiski Biwi! Ek entertaining kahaani laa raha #Housefull4Trailer 🍿 #SajidNadiadwala @riteishd @iambobbydeol @kritisanon @hegdepooja @kriti.kharbanda @farhadsamji @wardakhannadiadwala @foxstarhindi @nadiadwalagrandson @sudeepchatterjee.isc