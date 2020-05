सेल्फी लेने पर Paresh Rawal ने किया ट्वीट, फैंस बोले- 'हमारी वजह से आप हैं आपकी वजह हम नहीं है'

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल ( Paresh Rawal ) अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने-जाते हैं। सीरियस, कॉमेडी या फिर विलन का रोल हो। परेश अपने अभिनय से उस किरदार को अपना बना लेते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। साथ ही वह सोशल मीडिया पर हर मुद्दे को लेकर खुलकर बात करते हैं। लेकिन अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोनावायरस ( Coronavirus ) के चलते देशभर में लॉकडाउन जारी है। जिसके चलते सभी फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग को भी रोक दिया गया है। ऐसे में आम जनता से लेकर बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स भी घरों में बंद हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर सभी सेलेब्स पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। सभी जमकर अपनी पुरानी और वीडियोज और तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच परेश रावल ने अपने एक ट्वीट से सनसनी मचा दी।

Atleast for some time people will not dare ask or bother for Selfie 🤳!