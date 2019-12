100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके श्रीराम लागू ने दुनिया को कहा अलविदा, 92 की उम्र में हुआ निधन

नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार श्रीराम लागू (Shriram Lagoo) का 92 वर्ष में निधन हो गया है। श्रीराम लागू का निधन पुणे में हुआ है। उन्होंने केवल हिंदी सिनेमा में ही अपनी एक्टिंग का जादू नहीं चलाया बल्कि मराठी सिनेमा में भी उनका काफी बोलबाला रहा है। श्रीराम लागू ने अब तक 100 से हिंदी और 40 से ज्यादा मराठी फिल्मों में अभिनय किया है।

सूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Information Broadcasting Prakash Javadekar) ने श्रीराम लागू के निधन की खबर को ट्विटर के माधम से दी है। उन्होंने ट्वीट में जानकारी देते हुए लिखा- "महान कलाकार श्रीराम लागू को मेरी श्रद्धांजलि। हमने एक बहुमुखी व्यक्तित्व को खो दिया है। अद्वितीय थिएटर अभिनेता ने सिल्वर स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाया और प्रभाव पैदा किया है। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे।"

My tributes to all time great artist Shreeram Lagoo. We have lost a versatile personality. A unique theatre actor dominated silver screen and created impact. He was social activists simultaneously.