ट्विटर पर फोटो शेयर कर जीशान अय्यूब ने दिया अपनी नागरिकता का असली सबूत

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2020) में बॉलीवुड एक्टर जीशान अय्यूब ने वोट दिया है। उन्होंने इस दौरान की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की है। तस्वीर पोस्ट करते हुए जीशान (Zeeshan Ayyub) ने लिखा, मेरी नागरिकता का असली सबूत!

वहीं एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने भी वोट देकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।तापसी ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला। तापसी ने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा- पन्नू परिवार ने वोट डाल दिया है। क्या आपने भी वोट डाला?

इनके एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने पोलिंग बूथ से अपना फोटो साझा किया है। स्वरा ने फोटो साझा करते हुए लिखा ‘मेरा वोट देने का काम पूरा हो गया है, क्या आपने वोट किया?

Done my deed #Delhi #DelhiElections2020 How about you??? 🇮🇳🇮🇳🇮🇳

P.S. RW Twitter - here’s another ‘ungli’ photo to help you get by this year! 🙏🏿🌷 pic.twitter.com/EJcHVHRAvx