Javed Akhtar को लेकर Kangana ने किया खुलासा, कहा-'माफी ना मांगने पर खामियाजा भुगतने की कही बात'

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushnat Singh Rajput ) के सुसाइड केस ( Sushnat Suicide Case ) में कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) द्वारा नेपोटिज्म ( Nepotism ) के मुद्दे को उठाने की वजह से वह सुर्खियों में बनी हुई हैं। यही नहीं सोशल मीडिया ( Social Media ) पर उन्हें बॉलीवुड की असली क्वीन कहा जा रहा है। कंगना के नेपोटिज्म ( Kangana Speak About Nepotism ) पर बोलने से इस वक्त बॉलीवुड ( Bollywood divide in two parts ) दो भागों में बंट चुका है। इस बीच अब कंगना ने की तरफ से एक और नई बात का खुलासा किया जा रहा है जिसमें जावेद अख्तर ( Javed Akhtar ) ने इन्हें घर बुलाकर मांफी मांगने को कहा था।

कंगना ने बताया कि पहली और आखिरी बार जावेद अख्तर ( Javed Invite kangana ) ने उन्हें अपने घर बुलाया था। जिसमें उन्होंने बातों ही बातों में कंगना से कहा था कि 'यदि वह राकेश रोशन से मांफी नहीं मांगती हैं तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।' उन्होंने यह भी बताया कि 'सुशांत का यशराज प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। जिसकी वजह से उन्हें काफी तंग किया गया।' कंगना ने कहा कि 'जो सुशांत के साथ हुआ है। वह चीज़ें उनके साथ भी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जब फिल्म सुल्तान को करने से उन्होंने मना कर दिया था तब आदित्य चोपड़ा ने उन्हें फोन कर काफी धमकाया था।'

बता दें इस पूरे किस्से के बारें में कंगना की बहन रंगोली (Kangana Sister Rangoli ) भी पहले बता चुकी हैं। कंगना सुशांत के सुसाइड पर कह चुकी हैं कि इंडस्ट्री में उनके खिलाफ कई गैंग्स ( Gangs Against Sushant ) बन चुके थे। जिन्होंने सुशांत को बार-बार एहसास दिलवाया कि वह कभी भी सुपर स्टार नहीं बन सकते हैं और उनसे एक नहीं बल्कि सात बड़ी फिल्मों से निकाल कर उन्हें बैन कर दिया गया। जिसकी वजह से सुशांत ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड जैसा कदम उठाया।