रिहाना को लेकर एक्ट्रेस Swara Bhaskar ने किया ट्वीट, पॉप सिंगर को बताया 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' का न्यू मेंबर

नई दिल्ली। भारत में लगभग दो महीने से भी ज्यादा लंबे समय से किसान आंदोलन ( Farmers Protest ) चल रहा है। इस बीच हॉलीवुड सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन पर ट्वीट कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जिसके बाद वह भारत में जमकर ट्रोल होती हुईं दिखाई दीं। अभिनेता से लेकर नेता सभी रिहाना के खिलाफ ट्वीट कर सभी उन्हें खरी-खोटी सुनाते हुए दिखाई दिए। वहीं अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar ) ने भी एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने रिहाना को टुकड़े-टुकड़े गैंग का मेंबर बताया है। अभिनेत्री का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

Shooting day.. this pic is dedicated to latest international member of ‘tukde tukde gang’ .. Behen @rihanna ! 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/quWMc3zOH0