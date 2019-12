बॉलीवुड की इऩ एक्ट्रेसेस ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोलीं- Tweet बाद में कर लेना, पहले...

नई दिल्ली। आज दिल्ली शहर पर तेजी से चल रहा जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) के छात्रों का प्रदर्शन एक काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है जहां पर देश भर के छात्रों से मिल रहे समर्थन से जगह-जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अब जनता के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी छात्रों का साथ देते हुए वो भी इस मुद्दे पर बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए उतर रहे हैं। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस संध्या मृदुल (Sandhya Mridul) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के एक ट्वीट को लेकर जवाब दिया है। इस ट्वीट में पीएम मोदी जहां देश में शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं तो वही संध्या मृदुल अपने इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साध रही हैं। एक्ट्रेस का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है।

Sir need of the hour is you call the police in the various states. And stop this violence. Tweet baad mein Kar Lena. Thank you. 🙏🏼 https://t.co/uaD5Eo9QzU

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देश के मौजूदा हालात को लेकर ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था, "यह शांति, एकता और भाईचारा बनाए रखने का समय है। सभी से अपील है कि किसी भी तरह की अफवाह और झूठ से दूर रहें." इस तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की थी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस संध्या मृदुल (Sandhya Mridul) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर तंज कसते हुए अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, "सर, जरूरत है कि आप विभिन्न राज्यों में पुलिस को बुलाएं और इस हिंसा को रोकें। ट्वीट बाद में कर लेना, धन्यवाद।" अभी ये यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो ही रहा था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रेणुका शहाणे (Renuka Shahane) ने भी मोदी ट्वीट अपने ट्वीट में पीएम मोदी पर खूब निशाना साधते हुए जवाब दिया है। इस तरह बॉलीवुड के सितारे अब सीधे पीएम के ट्वीट पर रिप्लाई कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं।

Sir, please ask people to stay away from all your IT cell Twitter handles then. They spread the most amount of rumours, falsehoods and are totally against brotherhood, peace and unity. The real."tukde tukde" gang is your IT cell sir. Please stop them from spreading hate 🙏🏽🙏🏽 https://t.co/bMaXDFnvsP