Hathras Balrampur Gangrape Case: बॉलीवुड अभिनेत्रियों का आरोपियों पर फूटा गुस्सा, एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने पीएम मोदी से मांगी बेटियों की सुरक्षा

नई दिल्ली। देश में बेटियों संग बढ़ते आपराधिक घटनाओं से सभी निराश और हैरान है। हाथरस और बलरामपुर की घटनाओं ने सबको अंदर तक हिला कर रख दिया है। मां के आंसू प्रशासन से कई सवाल पूछ रहे हैं। ऐसी दरिंदगी ने एक बार फिर देश की बेटियों के दिल में डर पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इन घटनाओं के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठा रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड की कई जानी-मानी अभिनेत्रियों ने आगे आकर इन घटनाओं पर गुस्सा व्यक्त करते हुए न्याय की मांग की है।

एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 'हाथरस और बलराम की घटनाओं को वह पूरी तरह से निशब्द हो चुकी हैं। वह परिवार के लिए प्रार्थना करती हैं और उम्मीद करती हैं कि प्रशासन इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाही करेगा। जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।' पोस्ट में अभिनेत्री ने देश में बच्चों और महिला को लेकर बढ़ते अपराधों को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि इस बारें में प्रशासन से बात करनी अब बेहद जरूरी है। हमारी समस्या यही है कि हम कुछ बोलते नहीं है। उस पर काम करना होगा ताकि आगे फिर कोई मां, बेटी या बहन ऐसी घटना का शिकार ना हो।

अभिनेत्री अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत ही मुश्किल से कुछ समय बीत ही था कि दुष्कर्म की दूसरी घटना हो गई। यह दरिंदें आखिर कैसे यह सोच सकते हैं कि छोटी जिंदगियों के साथ वह कुछ भी कर सकते हैं। यह सभी चीज़ें सोच से भी परे हैं। यह घटनाएं बेहद ही परेशान कर देने वाली हैं। ऐसे लगता है जैसे लोगों के अंदर डर ही नहीं है? अनुष्का पोस्ट में लोगों से पूछती हैं कि एक ही समाज में रहते हुए कैसे ऐसे लोगों के दिलों में डर और महिलाओं की सुरक्षा कैसे करें? पोस्ट में अभिनेत्री ने दोषियों के साथ दया ना दिखाने की बात भी कही है।

अभिनेत्री ने आलिया भट्ट ने अपनी पोस्ट में हाथरस की घटना के बारें लिखते हुए कहा कि उन अपराधियों ने उसकी जुबान काट दी। मगर बावजूद इसके वह उसे चुप कराने में असफल रहे। अब उसकी आवाज़ करोड़ों लोगों की आवाज़ में शामिल हो चुकी है।

Sir @narendramodi @PMOIndia the safety & security of every daughter of India lies in your hands.

I request independent functioning SPECIAL TASK FORCE to combat increase in HORRIFIC CRIMES AGAINST WOMEN

I trust & believe in you & in your leadership Sir🙏🏼#HathrasHorror #Balrampur