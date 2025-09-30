ED ऑफिस पहुंचीं बॉलीवुड ब्यूटी उर्वशी रौतेला, पूछताछ शुरू

उर्वशी रौतेला की फोटो (सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Urvashi Rautela Reaches ED Office: बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल उर्वशी रौतेला मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दिल्ली ऑफिस पहुंचीं। ईडी ने उन्हें अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप ‘वनएक्सबेट’ मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था।
यह केस ऑनलाइन बेटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें कई हाई-प्रोफाइल सेलेब्रिटीज का नाम सामने आ चुका है। अब उर्वशी से भी इस पूरे मामले में सवाल-जवाब किए जा रहे हैं।
'वनएक्सबेट' एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप है, जो भारत में अवैध तरीके से काम कर रहा है। ईडी ने इस प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोप लगाए हैं। इसके प्रचार में कई सेलेब्रिटीज और क्रिकेटर शामिल रहे हैं। उर्वशी रौतेला भी इस ऐप की भारत में एंबेसडर थीं और उन्होंने इसका प्रचार किया था। इस ऐप के प्रचार से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, जो जांच का एक अहम हिस्सा हैं।
ईडी इस मामले में पहले ही कई क्रिकेटरों और सितारों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें युवराज सिंह, सुरेश रैना, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद, और मिमी चक्रवर्ती जैसे नाम शामिल हैं। मिमी चक्रवर्ती को पहले ही 15 सितंबर को ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया गया था। प्रकाश राज, विजय देवराकोंडा, और राणा दग्गुबाती जैसे सितारों से भी सवाल-जवाब किए गए।
ईडी के सूत्रों ने बताया कि इस जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अवैध सट्टेबाजी ऐप किस प्रकार भारतीय कानून की अवहेलना करते हुए, मशहूर हस्तियों के जरिए अपने प्रचार-प्रसार कर रहा है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इन विज्ञापनों से प्राप्त होने वाली फीस से मनी लॉन्ड्रिंग की गई या नहीं।
बता दें कि सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर सख्त कानून बनाए हैं। 2022 से लेकर जून 2025 तक ऐसे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के लिए 1,524 आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कई ऐप्स अवैध तरीके से काम कर रहे हैं।
