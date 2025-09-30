Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

ED ऑफिस पहुंचीं बॉलीवुड ब्यूटी उर्वशी रौतेला, पूछताछ शुरू

Urvashi Rautela Betting APP Case: उर्वशी रौतेला आज, मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दिल्ली ऑफिस में पहुंचीं। जहां उनसे 'वनएक्सबेट' नामक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मामले में पूछताछ जारी है।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Sep 30, 2025

Urvashi Rautela

उर्वशी रौतेला की फोटो (सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Urvashi Rautela Reaches ED Office: बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल उर्वशी रौतेला मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दिल्ली ऑफिस पहुंचीं। ईडी ने उन्हें अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप ‘वनएक्सबेट’ मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था।

यह केस ऑनलाइन बेटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें कई हाई-प्रोफाइल सेलेब्रिटीज का नाम सामने आ चुका है। अब उर्वशी से भी इस पूरे मामले में सवाल-जवाब किए जा रहे हैं।

इस ऐप की भारत में एंबेसडर थीं उर्वशी रौतेला

'वनएक्सबेट' एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप है, जो भारत में अवैध तरीके से काम कर रहा है। ईडी ने इस प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोप लगाए हैं। इसके प्रचार में कई सेलेब्रिटीज और क्रिकेटर शामिल रहे हैं। उर्वशी रौतेला भी इस ऐप की भारत में एंबेसडर थीं और उन्होंने इसका प्रचार किया था। इस ऐप के प्रचार से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, जो जांच का एक अहम हिस्सा हैं।

ईडी इस मामले में पहले ही कई क्रिकेटरों और सितारों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें युवराज सिंह, सुरेश रैना, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद, और मिमी चक्रवर्ती जैसे नाम शामिल हैं। मिमी चक्रवर्ती को पहले ही 15 सितंबर को ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया गया था। प्रकाश राज, विजय देवराकोंडा, और राणा दग्गुबाती जैसे सितारों से भी सवाल-जवाब किए गए।

आखिर क्या जानना चाहती है ED?

ईडी के सूत्रों ने बताया कि इस जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अवैध सट्टेबाजी ऐप किस प्रकार भारतीय कानून की अवहेलना करते हुए, मशहूर हस्तियों के जरिए अपने प्रचार-प्रसार कर रहा है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इन विज्ञापनों से प्राप्त होने वाली फीस से मनी लॉन्ड्रिंग की गई या नहीं।

बता दें कि सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर सख्त कानून बनाए हैं। 2022 से लेकर जून 2025 तक ऐसे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के लिए 1,524 आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कई ऐप्स अवैध तरीके से काम कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा…कृष कपूर को लेकर Ahaan Pandey ने मोहित सूरी को लिखा इमोशनल पोस्ट
बॉलीवुड

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

30 Sept 2025 03:27 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ED ऑफिस पहुंचीं बॉलीवुड ब्यूटी उर्वशी रौतेला, पूछताछ शुरू

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

आलिया भट्ट नहीं, ये एक्ट्रेस थीं गंगूबाई काठियावाड़ी के मेकर्स की पहली पसंद, फिर भी फिल्म ने मचाया धमाल

आलिया भट्ट नहीं, ये एक्ट्रेस थीं गंगूबाई काठियावाड़ी के मेकर्स की पहली पसंद, फिर भी फिल्म ने मचाया बवाल
बॉलीवुड

दीपिका पादुकोण संग रिश्ते में आई दरार की खबरों पर फराह खान ने तोड़ी चुप्पी

दीपिका पादुकोण संग रिश्ते में आई दरार की खबरों पर फराह खान ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड

फिल्म देखने का बना रहे हैं प्लान, जानिए ‘ओजी’-‘मिराई’ और ‘जॉली एलएलबी 3’ में कौन है सबसे बेहतर

Box Office Collection
बॉलीवुड

मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा…कृष कपूर को लेकर Ahaan Pandey ने मोहित सूरी को लिखा इमोशनल पोस्ट

मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा...कृष कपूर को लेकर अहान पांडे ने मोहित सूरी को लिखा इमोशनल पोस्ट
बॉलीवुड

हमेशा गुस्से में रहने वाली जया बच्चन के इस पोस्ट से मचा बवाल, फैंस बोले- ये तो AI है…

हमेशा गुस्से में रहने वाली जया बच्चन के इस पोस्ट से मचा बवाल, फैंस बोले- ये तो AI है...
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.