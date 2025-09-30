ED ऑफिस पहुंचीं बॉलीवुड ब्यूटी उर्वशी रौतेला, पूछताछ शुरू

'वनएक्सबेट' एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप है, जो भारत में अवैध तरीके से काम कर रहा है। ईडी ने इस प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोप लगाए हैं। इसके प्रचार में कई सेलेब्रिटीज और क्रिकेटर शामिल रहे हैं। उर्वशी रौतेला भी इस ऐप की भारत में एंबेसडर थीं और उन्होंने इसका प्रचार किया था। इस ऐप के प्रचार से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, जो जांच का एक अहम हिस्सा हैं।