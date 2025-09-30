मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा…कृष कपूर को लेकर Ahaan Pandey ने मोहित सूरी को लिखा इमोशनल पोस्ट

दरअसल, इस शहर ने मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका दिया है।' साथ ही उन्होंने आगे लिखा, '3 हफ्तों तक मै यहां गाना और संस्कृति का हिस्सा बना रहा, कभी 30 लोगों की भीड़ में तो कभी सिर्फ 3 लोगों के साथ, हर परफॉर्मेंस में शामिल हुआ। कृष यहीं जन्मा है, शिलॉन्ग की शांत और शोरगुल वाली गलियों में।' बता दें कि आहान के लिए ये दिल छू लेने वाला अनुभव था। आहान ने आगे लिखा कि, 'मोहित सूरी ने उनके सपनों को आकार देने में बहुत मदद की है और इस यात्रा ने उनको बहुत कुछ सिखाया है, जो उनके जीवन के लिए एक नई शुरुआत थी। इस फिल्म और इस यात्रा का हिस्सा बनना मेरे (अहान) लिए गर्व का विषय है।'