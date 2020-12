CAA का विरोध करने के लिए फरहान अख्तर और हुमा कुरैशी सहित सड़कों पर उतर आए थे ये पांच सितारे

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लागू हुए एक साल का वक्त पूरा हो चुका है। पिछले साल 11 दिसंबर को केंद्र सरकार ने इसे पास किया था। हालांकि इसका काफी विरोध किया गया। पूरे देश में लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू हुए। जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा थी दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में हुए धरना प्रदर्शन की। कई जगहों पर सीएए के विरोध में प्रदर्शन हिंसक भी रहे। वहीं, बॉलीवुड स्टार्स ने भी सीएए के विरोध प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। आज हम उन्हीं पांच सेलेब्स के बारे में बताएंगे-

फरहान अख्तर (Farhan Akhtar)

बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने सीएए का विरोध किया था। पहले उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सरकार इस कानून के सहारे सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय कर रही है। लेकिन उसके बाद वह मुंबई के आजाद क्रांति मैदान में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर भी शामिल हुई थीं।

ऋचा चड्ढा (Richa Chadha)

ऋचा चड्ढा ने ट्वीट कर सीएए का विरोध किया था। उन्होंने लिखा था, "नागिरक मारे जा रहे हैं। आप रिफ्यूजी की फिक्र करने का दावा नहीं कर सकते, जब हमारे खुद के ही नागरिकों को मारा जा रहा है। उन लोगों की फिक्र करो, जो इस अभिमान में अपनी जिंदगी ही खो रहे हैं। भारतीयों को भारतीयों से लड़ने के लिए बनाया जा रहा है, तनाव के कारण आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा है।"

Citizens killed.

You can’t claim to care about refugees from other countries, when our own citizens are being murdered.

Care about these people who lost their lives in this hubris, they’re not statistics. Indians being made to fight Indians,spate of suicides due to stress. WHY ? https://t.co/O2vZ6IQJQm