Kim Jong-Un की लेटेस्ट तस्वीरों ने मौत की खबरों को पर लगाई लगाम, ट्वीट कर बॉलीवुड सेलेब्स ने दिए रिएक्शन

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर काफी समय से उत्तर कोरिया ( North Korea ) के तानाशाह किम जोंग उन ( Kim Jong-Un ) के स्वास्थ्य को लेकर कई खबरें सामने आ रही थी। यही नहीं बल्कि उनके देहांत की खबरों ने भी लोगों का खूब ध्यान खींचा लेकिन इसी बीच किम जोंग उन की एक तस्वीर सामने आई। जिसमें वो एक फर्टिलाइजर फैक्टरी का उद्धाटन ( fertilizer plant ) करते हुए दिखाई दिए। जिसमें वो काफी फिट नजर आए। वहीं लोगों को ये भी पता चला कि किम का देहांत नहीं हुआ है। सामने आई तस्वीरों को देख बॉलीवुड में बतौर प्रोड्यूसर और एक्टर से मशहूर कमाल आर खान ( Kamaal R Khan ) ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी।

I can understand if Indian media says bad about #ImranKhan but I simply can’t understand that what problem Indian media is having with #KimJungUn! They declare him dead Every 2nd month n #KimJungUn again becomes alive to give them TRP. And We Indians also love to know about him.