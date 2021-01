Republic Day 2021: तिरंगे को नमन करते हुए Amitabh Bachchan ने शेयर की तस्वीरें, सेलेब्स ने इस खास अंदाज में दी देशवासियों को बधाई

नई दिल्ली। देशभर में आज 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर पूरा देश देशभक्ति में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पर आम से लेकर खास तक सभी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉलीवुड जगत से भी कई सेलेब्स ने अपने अनोखे अंदाज में गणतंत्र दिवस को मनाया और लोगों को शुभकामनाएं दीं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, सिंगर ए.आर रहमान, जॉन अब्राहम और कई सेलेब्स ने फैंस को बधाई दी।

अमिताभ बच्चन ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। जिसमें वह तिरंगे को नमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्वीट करते हुए बिग बी लिखते हैं...'26 जनवरी.. रिपब्लिक डे। सुख शांति समृद्धि और .. सुरक्षित रहें।'

सिंगर एंड कंपोजर एआर रहमान ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है। जिसमें कई लोग तिरंगे को आगे लेकर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीर के साथ रहमान लिखते हैं कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। #RepublicDay2021 #RepublicDay'

On this Republic Day know your constitution and how you got freedom, lot of people did lot of PR and took credit also twisted our history but the deserving ones simply gave their lives they clearly couldn’t do any PR...#HappyRepublicDay2021 pic.twitter.com/zcSyu4y9fd