निर्देशक Karan Johar ने बनाया इंस्टाग्राम पर नया प्राइवेट अकाउंट!, कई सेलेब्स कर रहें हैं फॉलो

नई दिल्ली। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Suicide ) के सुसाइड करने से बॉलीवुड में नेपोटिज्म ( Nepotism in Bollywood ) और माफिया ( Mafia word ) जैसे शब्द गरमा रहे हैं। स्टार किड्स ( Support Star kids ) को सपोर्ट करने के आरोपों के चलते निर्देशक करण जौहर ( Director Karan Johar ) भी इस मामले की चपेट में आ गए। जब से सुशांत का देहांत ( Sushant Death ) हुआ है, तब से लगातार करण जौहर सोशल मीडिया ( Karan Troll Social Media Platform ) के हर प्लेटफॉर्म पर जमकर ट्रोल रहे हैं। उनकी फिल्मों को बायकॉट ( Raise voice for boycott his films ) करने तक की मांग भी जोरों से उठने लगी है। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि करण भी सुशांत की आत्महत्या वाले दिन से ही अपने वैरिफाइड अकाउंट पर एक्टिव नहीं हैं लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बॉलीवुड सेलेब्स के लिए करण जौहर ने एक नया अकाउंट ( Karan Johar New Account ) बनाया है।

खबरों की माने को तो बताया जा रहा है कि करन जौहर ने सोशल मीडिया पर एक सीक्रेट प्राइवेट अकाउंट ( Karan make secret account on social media ) बना लिया है। हाल ही में इंस्टाग्राम में करण जौहर ( Karan new instagram account ) के नाम का एक अकाउंट 'karanafffairs' दिखाई दिया है। जिस पर एक पोस्ट अपडेट ( Update one post in account ) किया गया है। करन ने 21 लोगों को फॉलो ( karan's follow 21 people ) किया है। जबकि 144 लोगों ( 144 people following hims ) ने उन्होंने फॉलो किया हुआ है। इस अकाउंट को शाहरुख खान की पत्नी गौरी ( Shahrukh's wife Gauri ) और बेटी सुहाना ( Suhana khan ), अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता ( Amitabh's daughter Shweta Nanda ) और अनन्या पांडे ( Ananya Pandey ) भी फॉलो कर रहे हैं। इस अकाउंट पर लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि करन का यह अकाउंट वैरिफाइड ( Karan account is not verified ) नही है।

बता दें कि सोशल मीडिया पर सुशांत की मौत को लेकर ट्रोल ( Karan troll for sushant's death ) होने के बाद कुछ दिनों पर करण जौहर के एक दोस्त ( Karan friends statement ) ने बताया था कि 'सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह लोगों ने उनके खिलाफ अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर दिखाई है, उसे देखकर वह अंदर तक टूट गए हैं। उन्होंने बताया, 'करण के क्लोज रहे लोग सभी जनता के निशाने पर हैं और इसे लेकर फिल्ममेकर खुद को कसूरवार समझ रहे हैं। उनके 3 साल के बच्चों को मारने की धमकियां मिल रही हैं।' उनके दोस्त ने यह भी बताया कि जब भी वह उन्हें कॉल करते हैं तो फूटकर रोने लगते हैं। वह रोते हुए यही सवाल करते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया ( Karan johar worried about trolling ) जिसके लिए ये सब मिल रहा है। उन्होंने बताया कि करण को लेकर वे काफी घबराए हुए हैं। दोस्त ने यह भी कहा कि करण इस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं

लेकिन कुछ समय बाद ही करन जौहर को एक्ट्रेस नीतू कपूर ( Karan spot Neetu Kapoor's birthday party ) की बर्थडे पार्टी में स्पॉट किया गया था। जिसमें वह नीतू के जन्मदिन के सेलिब्रेशन को ( Karan johar enjoy her birthday party ) इंजाय करते हुए नज़र आए थे। तस्वीरों में कपूर परिवार संग करन को देख सुशांत के फैंस ( Sushant fans get upset ) काफी नाराज हो गए थे और उनके दोस्त द्वारा दिए मैसेज का मज़ाक ( Trollers again troll karan ) उठाने लगे थे। फोटोज में करण जौहर को मुस्कुराता हुआ देख वह काफी ट्रोल हुए थे।