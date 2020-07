Vikas Dubey का हुआ एनकाउंटर, बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर बोले- सबसे शर्मनाक मुठभेड़, यह लोकतंत्र का मजाक है

नई दिल्ली: कानपुर के बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे (Vikas Dubey Encounter) एनकाउंटर में मारा गया। ये एनकाउंटर शुक्रवार सुबह 7 बजे के आसपास हुआ। यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को उज्जैन (Ujjain) से कानपुर (Kanpur) लेकर जा रही थी। लेकिन बर्रा क्षेत्र में सुबह 6:30 बजे वो कार पलट गई, जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था। जिसके बाद उसने पुलिस से बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत (Vikas Dubey Dead) घोषित कर दिया। इस पूरे घटना पर अब बॉलीवुड से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir Reaction On Vikas Dubey Encounter) ने एक ट्वीट किया है जोकि काफी चर्चा में है।

ओनिर ने इसे सबसे शर्मनाक मुठभेड़ बताया। साथ ही कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है। ओनिर ने ट्वीट (Onir Tweet) करते हुए लिखा, "विकास दुबे का एनकाउंटर सबसे शर्मनाक मुठभेड़ है। क्या भविष्यवाणी की गई या ऐसा होने का इंतजार था। वास्तविक जांच में विभिन्न राजनीतिक संबद्धता के साथ कई शक्तिशाली राजनीतिक नाम के कनेक्शन और समर्थन का पता चला होगा। यह लोकतंत्र का मजाक है।" ओनिर का यह ट्वीट सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी वायरल हो रहा है।

#vikasDubeyEncounter this is the most shameful encounter .Was predicted and was waiting to happen. real investigation would have revealed connections and support of many powerful political names with various political affiliations . This is a mockery of democracy @BJP4MP https://t.co/4NY9ztFpW6