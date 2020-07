भारी बारिश में चुहिया ने बचाई अपने बच्चों की जान, bollywood director Onir ने शेयर किया इमोशनल Video

नई दिल्ली।दुनियाभर में कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते लगे लॉकडाउन ने लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी है, ऐसे में फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग घरों में रहते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैन्स से जुड़े रहते हैं, और अपनी भावनाएं भी सोशल मीडिया पर व्यक्त करते रहते हैं। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर ओनिर (bollywood director onir) ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है, (bollywood director onir share video) वीडियो काफी इमोशनल करने वाला है।

This will melt you. Just see this mother’s rescue operation. A friend send via whatsapp. pic.twitter.com/1D2rSYUxJi — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 21, 2020

वीडियो में एक चुहिया (Rat Saving Her Children From Heavy Rainfall)ज़ोरदार बारिश के बीच अपने बच्चों का रेस्क्यू करती नज़र आ रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से चुहिया के बिल में पानी भर जाता है, उसके बाद बिना वख्त गंवाए मां(rat saved her children during heavy rain) अपने जान जी परवाह किये बिना बार-बार पानी में डूब कर बिल में जाती है और बच्चों को निकाल कर सुरक्षित जगह पर रखती है।

दिल को छूने वाले इस वीडियो को बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर ((bollywood director onir Twitter) ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा, "रात में सोने से पहले ये दिल को पिघला देने वाला सबसे बेस्ट वीडियो दिखा।" डायरेक्टर ओनिर के द्वारा रिट्वीट किये गए वीडियो पर उनके फैन्स जमकर कमेंट करने के साथ अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। फ़िल्म निर्देशक ओनिर सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं।

अगर डायरेक्टर ओनिर (Onir) के काम की बात करें तो उनकी फिल्म 'माई ब्रदर निखिल (My Brother...Nikhil)' से उन्हें शोहरत और पहचान मिली हैं। एक्टर संजय सूरी ने इस फ़िल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। बतादें निर्देशक ओनिर को उनकी फिल्म 'आई एम (I Am)' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। इस फिल्म की खासियत यह रही है कि चार शॉर्ट फिल्मों को मिलाकर यह फ़िल्म बनाई गई थी, जो वास्तविक घटनाओं पर बेस्ड थीं। 2017 में डायरेक्टर ओनिर ने एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ फिल्म 'शव' की थी। अगर उन्हें मीले अवॉर्ड्स की बात करें तो उन्हें अब तक कुल 13 पुरस्कार मिल चुके हैं।