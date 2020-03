गरीबों पर सैनिटाइज के तरीके पर भड़के बॉलीवुड डायरेक्टर, कहा- जानवरों से भी बुरा बर्ताव हो रहा

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप पूरे दुनिया में इस कदर फैला हुआ है कि हर कोई अपने घर में कैद है। भारत में भी लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों पर रहकर ही सारे काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका जीवनयापन रोज की कमाई से चलता है। लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद है ऐसे में इन मजदूरों की हालत बेहद खराब है, जिसके बाद ये अपने-अपने घर को लौट रहे हैं। यूपी के बरेली से एक वीडियो सामने आया है जहां इन लोगों के साथ में सफर करने की चिंता के चलते प्रशासन ने उनपर सैनिटाइजर की बारिश कर दी। जिसके कारण छोटे बच्चों का हाल बेहाल हो गया, इस वीडियो पर बॉलीवुड डायरेक्टर शमास नवाब सिद्दीकी (Shamas N Siddiqui) का गुस्सा फूट पड़ा है।

शमास ने ट्वीट कर लिखा- जानवरों से बुरा बर्ताव हो रहा है, गरीबों पर ये तो। ये छिड़काव जो लोग विदेशों से फ्लाइट से आ रहे थे उन पर होना चाहिये था। मजदूरों के साथ इस तरह के व्यवहार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

@cjwerleman:



"#India government authorities spray disinfectant on migrant workers. Most of these day laborers are unemployed, homeless and without food or medical aid because of the government’s #lockdown, and now they’re being treated like animals." pic.twitter.com/zRPCjaGCqA