IIFA Awards 2019: अवॉर्ड लेने से पहले रणवीर सिंह ने दीपिका के साथ किया ये कारनामा, स्टेज पर लगे रोने, वीडियो वायरल

नई दिल्ली | आईफा अवॉर्ड्स 2019 (IIFA Awards 2019) में बॉलीवुड के सभी सितारों ने अपने लुक्स और परफॉर्मेंस से चार चांद लगाया। यंहा रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवॉर्ड दिया गया। रणवीर के साथ इस अवॉर्ड में उनकी वाइफ और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी पहुंची थी। रणवीर-दीपिका की लव स्टोरी से हर कोई वाकिफ है। दोनों आए दिन एक दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर करते रहते हैं।

. @RanveerOfficial receiving the Madame Tussauds Of The Future Award from Mr Jeff Vans Rens! #IIFA2019 #IIFAAwards #Nexa #CreateInspire pic.twitter.com/iIKINSeMF9

बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड के लिए जब रणवीर सिंह का नाम अनाउंस किया गया तो सबसे पहले उन्होंने वाइफ दीपिका को गाल पर किस किया। अवॉर्ड की खुशी साफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। दीपिका को किस करने के बाद रणवीर ने अवॉर्ड लेने के बाद एक प्यार भरी स्पीच भी दी। रणवीर ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। साथ ही दीपिका को थैंक्स बोलते हुए उन्होंने कहा कि दीपिका उन्हें हर रोज़ इंस्पायर करती हैं। उन्होंने आगे कहा- मेरी पत्नी पहली लाइन में बैठकर मुझे ये अवॉर्ड लेते हुए देखकर गर्व महसूस कर रही है। इससे ज्यादा मैं भगवान से और क्या मांग सकता हूं। ये बोलते हुए रणवीर काफी भावुक हो गए, उनकी आखों से आंसू निकलने लगे। दीपिका भी उन्हें देखकर बहुत इमोश्नल हो गईं।

📷| Ranveer Singh Kissing His Wife Deepika Padukone as he wins #iifa20 Best actor in a leading role award 💖 #Deepveer pic.twitter.com/2hJVbphITk