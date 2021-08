अफगानिस्तान में खौफ का दृश्य देख बॉलीवुड सेलेब्स का दहला दिल, कंगना से लेकर अनुष्का ने जताई चिंता

अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद हर कोई स्तब्ध हैं। वहीं काबुल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह दिल तोडने वाली हैं। कहीं एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में भीड़ देखी जा रही है तो वही प्लेन से गिरते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी कमर्शियल फ्लाइट को निलंबित कर दिया गया है सिर्फ सैन्य विमानों को संचालन की अनुमति है। वही इन विमानों से भी दिल दहलाने वाले दर्शय सामने आ रहे हैं। काबुल में पैदा हुई स्थिति को देख हर कोई सक्ते में है। अफगानिस्तान को लेकर हर किसी को चिंता सता रही है। बॉलीवुड के कुछ सेलेब्स भी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति पर अपनी चिंता प्रकट की है। किसी को वहां महिला और आबादी को लेकर चिंता हो रही है तो कोई वहां की स्थिति में सुधार आ जाए उसके लिए प्रार्थना कर रहा है।

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी आईजी स्टोरी पर एक नोट साझा किया है। पहली तस्वीर में, कांगना ने एक पोस्ट को साझा किया और लिखा, "आज हम चुपचाप देखते हैं कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है..." उन्होंने सीएए का प्रस्ताव करने और "उम्मीद देने" के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए एक लंबा नोट लिखा। सभी जातियों के लिए लिखा कि, "काश हम पूरे अफगानिस्तान को बचा पाते लेकिन दान घर से शुरू होता है, हम वहां सभी अल्पसंख्यकों को बचाने जा रहे हैं और किसी दिन हम दुनिया को भी बचाएंगे ... अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना करते हुए"

बॉलीवुड अभिनेत्री और सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे ज्यादा हाईलाइट होने वाली एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपनी इंस्टाग्राम के जरिए एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें वे लिखती है कि जहां पूरी दुनिया की औरतें समान वेतन के लिए लड़ रही हैं। वहीं अफगानिस्तान की महिलाओं को बेचा जा रहा है। या ये कह सकते हैं कि यह खुद एक वेतन बन गई है। वहां औरतें और माइनॉरिटी की स्थिति को देखकर दिल टूट रहा है। मैं ग्लोबल लीडर से अपील करती हूं कि सब एकजुट होकर अफगानिस्तान के खिलाफ आवाज उठाएं। औरतें भी भी इंसान है।

वहीं सोनू सूद ने भी ट्विटर का सहारा लिया और युद्धग्रस्त राष्ट्र के लिए प्रार्थना की। उन्होंने इमोटिकॉन प्रार्थना करते हुए ट्वीट किया, "अफगानिस्तान मजबूत रहें, पूरी दुनिया आपके लिए प्रार्थना कर रही है"।

वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल की आईजी स्टोरी पर प्लैन से गिरते हुए लोगों का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि यह हृदय विदारक है। किसी को भी इससे नहीं गुजरना चाहिए."

वही स्वरा भास्कर ने अपने टि्वटर हैंडल पर एक वीडियो कोरी ट्वीट करते हुए टूटे हुए दिल का इमोजी लगाया है। स्वरा भास्कर द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो हिसाब देखा जा रहा है कि किस तरह लोग पब्लिक ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

वहीं एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने कहा कि वह अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति से दुखी हैं। एक्ट्रेस ने लिखा, "यह बहुत दिल दहला देने वाला है। "हत्या, बलात्कार और लोकतंत्र का पूर्ण रूप से टूटना '#PrayForAfghanistan,"

बॉलीवुड के जानेमाने सिंगर अरमान मलिक ने भी ट्वीट कर लिखा कि इस समय #अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर दुख होता है। मेरी प्रार्थनाएं उनके लोगों के साथ हैं