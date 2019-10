Bihar Flood 2019: बिहार की मदद लिए आगे आए अभिषेक बच्चन सहित कई बड़े स्टार्स, लोगों से लगाई बाढ़- पीड़ितों की मदद की गुहार

बिहार में आई बाढ़ के बाद (Bihar Flood) अब स्थिति सामान्य होने लगी है। अब लोग पानी में डूबे पटना (Patna) और बिहार के दूसरे जिलों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में कई बॅालीवुड स्टार्स ने भी बिहार की मदद के लिए ट्विटर पर गुहार लगाई है। एक्टर मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी और अभिषेक बच्चन ने बिहार की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद देने की अपील की है।

Dear friends, Bihar needs you.



Please help, share and spread the word.



Bihar CM Relief Fund: https://t.co/X02s6c8VC1



Help through Paytm: https://t.co/NEtYnQuJJh



W/ @NitishKumar @vijayshekhar @udayfoundation #BIHARfloods