Dhoni के रिटायरमेंट ने तोड़ा स्टार्स का दिल, रितेश देशमुख ने कहा- हमारे दिलों से कभी रिटायर नहीं हो सकते

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni Retirement) की रिटायरमेंट की घोषणा से हर किसी का दिल टूट गया। शनिवार की शाम को धोनी ने सोशल मीडिया (Social Media) पर अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। हर किसी ने धोनी को सालों तक बेहतरीन खेल दिखाने के लिए शुक्रिया कहा। इसके साथ बॉलीवुड स्टार्स ने उनके रिटायरमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दी है। एक्टर प्रकाश राज ने कहा कि जैसे मैं चाहता था धोनी का रिटायरमेंट वैसे नहीं हुआ।

All good things will come to an end ..but .. HOW I WISH THIS DIDN’T #ThankYouDhoni .. you will remain my most inspiring ROCKSTAR .. wishing you the best on a new journey.. pic.twitter.com/2EjH2R3txN