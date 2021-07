इन 5 मूवीज में एक्टर्स की जबरदस्त बॉडी दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए 'नकली सिक्स पैक'

मुंबई। फिल्म इंडस्ट्री ने नई तकनीकों का इस्तेमाल कर कई मूवीज को विहंगम बनाया है। वीएफएक्स के जरिए साईंस—फिक्शन, पौराणिक मूवीज में कमाल का परिवर्तन देखने को मिला है। हालांकि कई बार हर जगह तकनीक का इस्तेमाल दर्शक पचा नहीं पाते हैं। कुछ मूवीज में एक्टर्स ने अपनी सिक्स पैक दिखाने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया और दर्शकों ने इसे पकड़ लिया। आइए जानते हैं किन मूवीज में दर्शकों को 'बेवकूफ' बनाने के लिए 'नकली सिक्स पैक' तकनीक का इस्तेमाल किया गया—

1. गोविंदा— हैप्पी एंडिंग

गोविंदा ने अपनी अभिनय क्षमता से करोड़ों भारतीयों के दिलों को जीता है। फिल्म में उनका आना दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट की गारंटी होता है। हालांकि 'हैप्पी एंडिंग' मूवी में एक ऐसा सीन फिल्माया गया कि इससे एक्टर की छवि को नुकसान पहुंचा। असल में, न जाने किस सोच के साथ फिल्ममेकर ने एक्टर के सिक्स पैक दिखाने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया। उनकी सोच के विपरित दर्शकों ने गोविंदा के 'नकली सिक्स पैक को पकड़ लिया।

2. सलमान खान — दबंग 3

वैसे तो सलमान खान अपनी बॉडी पर पूरा ध्यान देते हैं और फिट दिखाई देते हैं, लेकिन 'दबंग 3' में एक्टर ने डिजिटल तकनीक सीजीआई का सहारा ले लिया। हालांकि इस रोल के लिए इस तरह की बॉडी दिखाने की जरूरत नहीं थी। सलमान की इस तरकीब का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया गया।

3. अक्षय कुमार — बॉस

अक्षय कुमार को इंडस्ट्री के सबसे फिट एक्टर्स में गिना जाता है। हालांकि जब बात लार्जर देन लाइफ वाला कमाल दिखाने की हो, तो अक्षय भी सीजीआई यानी कि डिजिटल तकनीक का सहारा लेने से नहीं चूके। उनकी फिल्म 'बॉस' के क्लाइमैक्स सीन में उनकी बॉडी को विशाल दिखाने के चक्कर में डिजिटल तकनीक का सहारा लिया गया। उनकी ये नकली बॉडी तब दिखाई गई, जब वे अपना शर्ट फाड़ते हुए विलेन बने रोनित रॉय की तरफ बढ़ते हैं। ये काम इतना लापरवाही से हुआ कि दर्शकों ने इसे पकड़ लिया।

4.सलमान खान —वांटेड

फिल्म 'वांटेड' में भी सलमान ने वही किया, जो दर्शकों के गले नहीं उतरा। एक्टर ने अपनी बॉडी को शानदार दिखाने के लिए सीजीआई तकनीक का सहारा लिया।

5. सलमान — एक था टाइगर

My favourite part from 'Ek Tha Tiger' was when the VFX studio released a showreel of their work, and accidentally revealed how Bhai went from no-pack-flab to six-pack-abs.



(And then had to remove the video from every platform, because Bhai) 😂 pic.twitter.com/LpEK9xeHRI