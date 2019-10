Diwali 2019 : बॉलीवुड स्टार्स ने Fans को कुछ इस तरह दी दिवाली की शुभकामनाएं

View this post on Instagram

On this Auspicious Festival of lights May the glow of Joys Prosperity and Happiness, Alluminate your Days in the year ahead Happy Diwali... Wearing:- @kalkifashion Styled by:- @anusoru . . #happydiwali #everyone #festivaloflights #love #festival #diwalicelebration #photography #fashion #celebration #bollywood #festivals #deepavali #indian #style #diwalispecial #indianfestivals #happy