Mahatma Gandhi Death Anniversary: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर बन चुकी हैं कई सुपरहिट फिल्में, मिल चुका है ऑस्कर भी

नई दिल्ली। आज महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बापू को गोली मार उनकी हत्या कर दी थी। उनकी पुण्यतिथि पर आज पूरा देश बापू को याद कर रहा है। महात्मा गांधी ने लोगों को हिंसा को छोड़ अंहिसा के मार्ग पर चलने की राह दिखाई थी। यहीं नहीं उन्होंने यह भी सिखाया कि कैसे बिना लड़े एक जंग को जीता जाता है। महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता में उनके योगदान को आज हर कोई याद करता है। यहां तक कि हिंदी सिनेमा जगत में उन्हें लेकर कई फिल्में बनाई गईं। जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया।

1. गांधी ( Gandhi )

1982 में महात्मा गांधी की जिंदगी पर फिल्म 'गांधी' बनाई गई। इस फिल्म के डायरेक्टर रिचर्ड एटनबोरो ने किया था। यह फिल्म बड़े पर्दे पर खूब सफल साबित हुईं। यही नहीं गांधी फिल्म को ऑस्कर अवॉर्ड भी नवाज़ा गया।

2. 'मेकिंग ऑफ दा महात्मा' ( The Making Of The Mahatma )

दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी संग हुए भेदभाव की कहानी को फिल्म मेकिंग ऑफ दा महात्मा में दिखाया गया। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे महात्मा गांधी को अपने सवांले रंग के लिए लोगों ने नीचा दिखाने की कोशिश की और कैसे फिर बापू ने अपनी बुलंद आाज़ से उसका सामना किया। यह फिल्म साल 1996 में बनाई गई थी।

3. डॉ. बाबा साहब अंबेडकर

जब्बर पटेल द्वारा निर्देशित फिल्म डॉ.बाबा साहब अंबेडकर बेशक उनकी बायोग्राफी हो, लेकिन इस फिल्म में जबबर पटेल ने अंबेडकर संग गांधी जी के रिश्कों को बेहतरीन ढंग से बड़े पर्दे पर दिखाया

4. मैंने गांधी को नहीं मारा ( Maine Gandhi ko nahin mara )

डायरेक्टर जन्हू बरुआ ने फिल्म मैंने गांधी को नहीं मारा को बनाया था। इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर को उनकी शानदार एक्टिंग के लिए खूब तारीफें मिली थी। यह फिल्म साल 2005 में रिलीज़ हुई थी।

5. लगे रहो मुन्ना भाई ( Lage Raho Munna Bhai )

साल 2006 में आई 'लगे रहो मुन्ना भाई' फिल्म बेशक संजय दत्त और अरशद वारसी पर बनाई गई हो, लेकिन फिल्म में हर जगह महात्मा गांधी की मौजूदगी देखी। फिल्म में दिखाया गया कि संजय दत्त गांधीगिरी के चलते लोगों की मुश्किलें आसान करते हैं और उन्हें बिना हिंसा के सुलझा देते हैं।

6. 'गांधी माई फादर' ( Gandhi My Father )

फिल्म गांधी माई फादर को मशहूर निर्देशक फिरोज अब्बास खान ने बनाया था। 2007 में आई इस फिल्म में महात्मा गांधी संग उनके बड़े बेटे हरिलाल गांधी के संग उनके संबंधों को दिखाया गया था।

7. 'गांधी टू हिटलर' ( Gandhi To Hitler )

महात्मा गांधी द्वारा लिखित 'द डाउनफॉल' के पत्रों पर आधारित फिल्म 'गांधी टू हिटलर' को बनाया गया। इस फिल्म में संबोधित किया गया था। फिल्म में रघुबीर यादव को एडॉल्फ हिटलर की भूमिका निभाते हुए देखा गया। वहीं अवजीत दत्त महात्मा गांधी की रोल में नज़र आए।