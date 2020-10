सायरा बानो का हाथ थामे बगीचे में घूमते हुए नज़र आए Dilip Kumar, ट्वीट कर फेवरेट पिंक शर्ट पहनने की खुशी की जाहिर

नई दिल्ली। बॉलीवुड में तो वैसे कई कपल्स हैं जो अपनी लव स्टोरी के चलते खूब इंडस्ट्री में खूब पॉपुलर हैं। लेकिन गुज़रे जमाने की कुछ जोड़ियां आज भी लोगों का दिल जीत लेती है। हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार और उनकी पत्नी की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। जिसमें दोनों ही साथ में बेहद ही खूबसूरत अदांज में नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बार वह अपनी गुलाबी शर्ट की वजह से खूब ट्रेंड कर रहे हैं। अभिनेता ने ट्विटर पर बगीचे में घूमते हुए कि तस्वीर शेयर की है। जिसमें उन्होंने अपनी फेवरेट शर्ट पहनी की खुशी जाहिर की है।

Pink. Favorite shirt. God’s mercy upon all of us. pic.twitter.com/04HyuDFfAB