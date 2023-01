अनिल कपूर-श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया का बनेगा सीक्वल, नई स्टारकास्ट का खुलासा

What a day!33 years of #Mr India,19 Yrs of #MujheKucchKehnaHai,36 yrs my friend’s film Saaransh & tday my show #sumitsambhallega is back at SonyTVat10 pm @AnilKapoor⁩ ⁦⁦@AnupamPKher⁩ ⁦@SonyTV⁩ ⁦@TusshKapoor⁩ ⁦@BoneyKapoor⁩ ⁦@Javedakhtarjadu⁩ pic.twitter.com/lN9ENlYWm6