Sridev को Boney Kapoor ने फिर किया याद, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर कही दिल की बात

नई दिल्ली। बॉलीवुड हवाहाई श्रीदेवी (sridevi death) की मौत को 2 साल बीत चुका है। लेकिन परिवार के दिल में अभी भी उनकी यादें ताजा है। अपने शानदार अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग छाप छोड़ देने वाली अभिनेत्री (sridevi hit films) ने बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। हिन्दी फिल्मों के साथ साथ साउथ की फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरकर इस एक्ट्रेस ने दर्शकों के दिल में ऐसी जगह बनाई है कि लोग उन्हें भूल नही पाए हैं। अभी हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता-निर्देशक बोनी कपूर (Boney Kapoor remembers Sridevi) ने श्रीदेवी को याद करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है।

How time flies..it’s 3 years since the release of MOM . Will always be remembered for National Award winning performance of @SrideviBKapoor & the entire cast and teams stellar performance and hard work #AkshayKhanna @Nawazuddin_S @Iamsajalali @adnanactor @raviudyawar @arrahman pic.twitter.com/xLmlnQbhTT