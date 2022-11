आलसी हैं जाह्नवी कपूर! बोनी कपूर ने किया आदत का खुलासा, कहा- 'खुद से फ्लश...'

इन दिनों जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म ‘मिली’ में को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। ‘मिली’ के जरिए पहली बार अपने पिता के साथ स्पेस शेयर कर रही हैं। फिल्म के प्रोमोशन के लिए पापा बेटी की जोड़ी ‘द कपिल शर्मा शो’ जा धमकी जहां दोनों ने कई सारे खुलासे किए।

boney kapoor reveals secrets of janhvi that how messy she is