JNU जाना दीपिका को पड़ा महंगा, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा #BoycottChhapaak, लोगों ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'छपाक' के प्रमोशन में जुटी हैं। इसके लिए वे अलग-अलग जगह जाकर फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं। हाल ही वे दिल्ली की जवाहर लाल यूनिवर्सिटी (जेएनयू) पहुंची। यहां वे स्टूडेंट्स से मिलीं। बता दें जेएनयू में हुई हिंसा के बाद बॉलीवुड कलाकारों ने इसकी निंदा की। इस बीच कुछ लोगों को दीपिका का वहां जाना रास नहीं आया। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस और उनकी फिल्म का विरोध शुरू हो गया। ट्विटर पर #BoycottChhapaak ट्रेंड करने लगा।

CHEAP THEATRICS by Deepika Padukone to Promote her Film. By standing with Leftists Kanhaiya Kumar & #AisheGhosh shows she supports #TukdeTukdeGang Why she didnt visit ABVP students who were also beаten?? #BoycottChhapaak pic.twitter.com/ihWUNUF6Y5

एक्ट्रेस ने जेएनयू में छात्रसंघ अध्‍यक्ष आइशी घोष से मुलाकात की थी। इस दौरान पूर्व छात्रसंघ अध्‍यक्ष कन्‍हैया कुमार भी कैंपस में मौजूद थे और नारेबाजी कर रहे थे। दीपिका वहां करीब 10 मिनट रुकी थीं। रिपोर्ट के अनुसार, एक्ट्रेस ने घायल स्टूडेंट्स से मुलाकात कर दुख जताया और एकजुट रहने की बात कही। एक्ट्रेस के इस कदम पर लोगों ने ट्विटर पर रिएक्ट किया और उनकी फिल्म 'छपाक' न देखने की बात कही।

1. Booked 5 tickets for Jan 11 date for movie #Chhapaak



2. Saw below 2 pics of her at protests with #TukdeTukdeGang



3. Canceled all tickets within 20 mins



4. @deepikapadukone may now kiss @kanhaiyakumar or any other a$$#boycottbollywood #boycottChhapaak @meghnagulzar pic.twitter.com/D9b4H14TSg