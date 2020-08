अभय 2 के क्रिमिनल बोर्ड पर शहीद खुदीराम बोस का फोटो, यूजर्स का फूटा आक्रोश

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई अभय टू वेब सीरीज को लेकर ट्विटर पर यूजर्स का आक्रोश नजर आ रहा है। दरअसल इस सीरीज के एक सीन में शहीद खुदीराम बोस की फोटो क्रिमिनल बोर्ड पर नजर आ रही है । जिसको लेकर यूजर्स ने चैनल G5 को बायकॉट करने की मांग की है। ट्विटर पर यह जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है।

एक यूजर ने लिखा, ***** शेम ऑन यू G5 इंडिया" ये खुदीराम बोस हैं, 1908 में आजादी की लड़ाई में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के शहीद, जिन्होंने अपने पीछे साहस और शहादत की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए छोड़ी, तुम किस की साइड हो? भारत या ईस्ट इंडिया कंपनी? वही एक यूजर ने लिखा, "बायकॉट जी 5, आजादी की लड़ाई में शामिल सबसे कम उम्र के आंदोलनकारी खुदीराम बोस, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया था, जब वे मात्र 18 वर्ष के थे। जी5 इंडिया, जी 5 प्रीमियम को माफी मांगनी चाहिए।

#BoycottZee5 Khudiram Bose One of the youngest revolutionaries of the Indian freedom struggle, he was hung on August 11, 1908, when he was just 18 years old.

He is Khudiram Bose. In Year 1908, he became one of the youngest martyrs of freedom struggle, leaving behind a legacy of bravery & sacrifice that continues to inspire generations.

Which side are you on? India ? Or East India Company ?