रिलीज होते ही इंटरनेट पर लीक हुई 'ब्रह्मास्त्र', घर बैठे HD क्वालिटी में फिल्म को ऐसे फ्री में देख रहे हैं लोग

शुक्रवार को आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म 'ब्रम्हास्त्र' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसको लेकर मिले जुले रिएक्शन आ रहे हैं। कोई फिल्म को बेहतरीन बता रहा है तो कोई बकवास। वैसे तो ओपनिंग डे पर ही फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई कर ली है, लेकिन फिल्म को बारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

दरअसल फिल्म ने पहले दिन 37 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है, जिससे साफ पताचल रहा है कि बायकॉट ट्रेंड का फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस बीच आलिया और रणबीर के ये फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई है, जिससे मेकर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

brahmastra leaked on the internet people are downloading hd quality from these websites for free