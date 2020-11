शाहरुख खान के लिए रोशन हुआ बुर्ज खलीफा, सबसे ऊंची इमारत पर अपना नाम देखकर भावुक हुए अभिनेता

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के नाम से सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को रोशन किया गया। जिसे देखकर अभिनेता भावुक हो गए और उन्होंने अपने नाम से रोशन हुए बुर्ज खलीफा के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसी के साथ उन्होंने लिखा, दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची स्क्रीन पर खुद को देखना अच्छा लगता है मेरे दोस्त @mohamed _alabbar ने मेरी अगली फिल्म से पहले मुझे सबसे बड़े पर्दे पर ला दिया है। धन्यवाद और प्यार आप सभी को @बुर्ज खलीफा और @EmaarDubai . मेरे बच्चे बहुत प्रभावित हुए और मुझे तो प्यार हो गया है"

आपको बता दें कि किंग खान ने 2 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। वे अपने जन्मदिन पर दुबई में थे और अपने जन्मदिन पर सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा पर शाहरुख खान का एक वीडियो भी प्ले किया गया। जिसमें उनकी बेहतरीन फिल्मों के रोमांटिक अंदाज को भी दर्शाया गया है। शाहरुख के जन्मदिन पर करण जौहर भी दुबई में उनके साथ मौजूद रहे और इस वीडियो को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भी शेयर किया है। इससे पहले भी साल 2019 में शाहरुख का जन्मदिन दुबई में धूमधाम से मनाया गया था। जिसका वीडियो शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था।

It’s nice to see myself on the biggest and tallest screen in the world. My friend @mohamed_alabbar has me on the biggest screen even before my next film. Thanks & love u all @BurjKhalifa & @EmaarDubai. Being my own guest in Dubai... my kids mighty impressed and me is loving it! pic.twitter.com/qXUB6GERc0