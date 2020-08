Sushant Singh Rajput सुसाइड केस में CBI की जांच हुई शुरू, कुक Neeraj से 40 मिनट से हो रही है पूछताछ

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की असल वजह जानने के लिए केस में सीबीआई जांच ( SC Allow To CBI Investigation ) का आदेश दे दिया है। इसी के साथ सीबीआई भी जांच की स्पीड को तेज कर चुकी है और प्लान के अनुसार 9 सदस्यों के साथ तीन टीम भी बना चुकी है। जो अलग-अलग एंगल से इस केस की छानबीन करेगी। वहीं बीती शाम सीबीआई की SIT ( CBI SIT Team ) की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। साथ ही आज सुबह ही उन्होंने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। नीरज जोकि सुशांत के कुक ( Sushant Cook Neeraj ) हैं। वह डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। सुशांत के कुक नीरज को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जिससे काफी लंबे समय से पूछताछ हो रही है।

सीबीआई के अधिकारी करीबन 40 मिनट से भी ज्यादा समय से सुशांत के कुक ( CBI team investigate Sushant Cook Neeraj ) के पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर डीसीपी त्रिमुखे ( DCP Trimukhe ) से दूसरी टीम बातचीत कर रही है। जिसमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) को सीबीआई के हवाले करने की बात होगी। साथ ही मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) द्वारा अब तक इस केस में जितनी भी जानकारी जुटाए हैं वह भी सीबीआई की टीम को सौंपा जाएगा। जिसमें अभी तक केस में बरामद सबूत, सभी गवाहों के के बयान, और सभी दस्तावेज शामिल हैं।

बता दें सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश देने पर मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) और महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Government ) को जोरदार झटका लगा था। काफी लंबे समय से महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच ना होने की बात कह रही थी। ऐसे में फैसला आने पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी की गई थीं। जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच में सहयोग करने की बात कही। साथ ही बीएमसी ने सीबीआई की टीम को क्वांरटीन ( CBI team will not be quarantined ) ना करने की बात कही है। जानकारी के अनुसार सीबआई टीम लगभग 10 दिनों तक मुंबई में रहेगी और सुशांत की सुसाइड सीन को रिक्रिएट करेगी।