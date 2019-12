छपाक ट्रेलर: जब दीपिका ने तेजाब हमले के बाद पहली बार 'मालती' बन खुद को देखा शीशे में, ये सीन शर्तिया आपको हिला देगा

मुंबई। दीपिका पादुकोण के दमदार अभिनय से सजी मूवी 'छपाक' का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। ट्रेलर देखकर आपको लगेगा, जैसे पूरी फिल्म देख ली। दो मिनट 19 सेकंड के इस ट्रेलर में आप उस दर्द को महसूस कर पाएंगे जो एक तेजाब हमले से पीड़ित लड़की को होता है। ट्रेलर में जब मालती बनी दीपिका चेहरा बिगड़ने के बाद पहली बार खुद को शीशे में देखती है तो कांप जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। ये सीन आपको झकझोर देगा।

यह मूवी एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित है। 'छपाक' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोगों को यही कहना है कि इस सीन से आप अंदर तक हिल जाएंगे। ट्रेलर की शुरूआत निर्भया केस के बाद देशभर में हो रहे प्रदर्शनों से होती है। फिर मालती पर तेजाब हमले का सीन दिखाया गया है। हमले के बाद मालती का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ जाता है। दोषियों को सजा दिलाने की कहानी आगे के ट्रेलर में है। इस लड़ाई के दौरान उसे प्यार हो जाता है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दीपिका पादुकोण, निर्देशक मेघना गुलजार की ये जोड़ी ना केवल दर्शकों को हिलाकर रख देगी बल्कि एक नई तरह के कंटेंट की नींव भी रखेगी। खास बात ये भी है कि इस मूवी से दीपिका को असल में अपनी एक्टिंग स्कील दिखाने का पूरा मौका मिला है, स्क्रीन पर ये देखने लायक होगा।

