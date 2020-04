लाइव चैट में Kapil Shama के फैन ने पूछा पत्नी गिन्नी को लेकर सवाल, बिना समय लिए दिया तुरंत मजेदार जवाब

नई दिल्ली। बड़े पर्दे और छोटे पर्दे के मोस्ट फनी मैन कपिल शर्मा ( Comedian Kapil Sharma ) की कॉमेडी का हर कोई दीवाना है। टीवी पर आने वाला शो 'द कपिल शर्मा शो' ( The Kapil Sharma Show ) का फैन हर कोई इंसान है। इन दिनों लॉकडाउन होने की वजह से शूटिंग रोक दी गई है। जिससे वजह से दर्शकों को टीवी पर उनके पुराने शोज का ही रिपीट टेलिकॉस्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने अपने फैंस के साथ संग गपशप करने का एक अच्छा तरीका खोज डाला।

कपिल ने अपने फैंस से बात करने के लिए 3 बजे लाइव चैट ( Kapil Sharma Live Chat ) करने की बात कही थी। तय किए गए समय के अनुसार कपिल लाइव चैट पर जैसे ही एक्टिव हुए वैसे ही उनके फैंस के सवालों की बाढ़ आ गई। उनके फैंस ने भी कपिल के अंदाज में ही कई दिलचस्प सवाल पूछ डाले। कपिल से लाइव चैट ( Live Chat ) के दौरान एक शख्स ने पूछा कि 'लॉकडाउन के दौरान उन्होंने घर में रहकर क्या सीखा? इस पर कपिल ने जवाब देते हुए कहा 'कि दिन चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो फिर भी कोई ना कोई काम हमेशा रह ही जाता है।' अपने डेली रुटीन ( Kapil Daily Routine ) के बारें में बताते हुए कपिल ने बताया कि 'इन दिनों वो घर में खाना,सोना और किताबों को पढ़ने और फिल्में देखने के साथ अपना टाइम पास कर रहे हैं।'

@KapilSharmaK9 what's the first thing you're going to do after lockdown?😄 #AskKapil

Sir if u get chance to go nach baliye or any reality show along ginni bhabhi..would u do?#AskKapil