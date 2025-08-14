Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

COOLIE X Review: रजनीकांत का स्वैग या बकवास? जानिए क्या कह रही है जनता

COOLIE X Review: रजनीकांत की फिल्म 'कूली' रिलीज हो गई है, और हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि यह फिल्म कैसी है। क्या रजनीकांत का स्वैग बरकरार है, या यह सिर्फ एक दिखावा है? तो आईए जनता की राय इस फिल्म के बारे में क्या है...

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 14, 2025

COOLIE X Review: रजनीकांत का स्वैग या बकवास? जानिए क्या कह रही है जनता
COOLIE (Image: Patrika)

COOLIE: रजनीकांत (Rajinikant) की एक्शन थ्रिलर 'कूली' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे। बता दें कि 'कूली' की रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। शुरुआती तौर के आधार पर फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिल रहे हैं।

रजनीकांत का स्वैग या बकवास?

फिल्म 'कूली' में रजनीकांत लीड रोल में हैं। फिल्म में नागार्जुन, सत्यराज, उपेंद्र और श्रुति हासन जैसे कई सितारे नजर आ रहे हैं। बता दें कि आमिर खान ने फिल्म में कैमियो किया है और फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है। सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड की एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म में रजनीकांत देवा के रोल में हैं, वहीं नागार्जुन साइमन के किरदार में नेगेटिव रोल निभा रहे हैं।

जानिए क्या कह रही है जनता

इस फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉस मिल रहा है। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, "कूली में रजनीकांत की ग्रैंड एंट्री। लोकेश कनगराज ने अच्छा काम किया है।" साथ ही दूसरे यूजर ने लिखा, "कूली को पॉजिटिव रिव्यू मिला है, अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक, हर किरदार का इंट्रो, इंटरवल, और सारे एक्शन सीन जबरदस्त हैं। 4 में से 3.5 रेटिंग।"

तो वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, "कूली का पहला पार्ट। लोकेश कनगराज ने स्लो मोशन शॉट्स के साथ ठीक-ठाक स्क्रीनप्ले दिया है और कहानी भी सिंपल है। नागार्जुन ने पहले कभी न देखे गए स्वैग से सबको चौंका दिया है।

इंटरवल धमाकेदार है और रेट्रो वाइब्स से भरपूर है, एक शानदार सेकंड हाफ का इंतजार है।" इसके साथ ही अन्य यूजर ने लिखा, "मूवी कुछ पार्ट में स्लो है। एक्शन स्टाइलिश है। लेकिन इफेक्टिव नही है। एक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। स्क्रीनप्ले एंगेजिंग हैं। लेकिन देखने में अच्छी है।" बता दें कि 'कूली' को दर्शकों से मिले-जुले रिव्यू मिल रहे हैं।

कुछ लोगों को फिल्म काफी पसंद आ रही है, तो कुछ लोगों को यह थोड़ी धीमी लग रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ये कैसा परफॉर्म करती है।

Published on:

14 Aug 2025 10:58 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / COOLIE X Review: रजनीकांत का स्वैग या बकवास? जानिए क्या कह रही है जनता

