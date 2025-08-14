COOLIE X Review: रजनीकांत का स्वैग या बकवास? जानिए क्या कह रही है जनता

फिल्म 'कूली' में रजनीकांत लीड रोल में हैं। फिल्म में नागार्जुन, सत्यराज, उपेंद्र और श्रुति हासन जैसे कई सितारे नजर आ रहे हैं। बता दें कि आमिर खान ने फिल्म में कैमियो किया है और फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है। सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड की एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म में रजनीकांत देवा के रोल में हैं, वहीं नागार्जुन साइमन के किरदार में नेगेटिव रोल निभा रहे हैं।