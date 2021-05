ऑक्सीजन मास्क लगाए कोरोना संक्रमित लड़की झूमती दिखी 'लव यू जिंदगी गाना' गाने पर, हार गई कोरोना से जंग

मुंबई। कोरोना संक्रमण के लाखों मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। इनमें ऐसे कई मामले हैं जिनमें लोग कोरोना से जंग हार गए। कई मरीज अस्पतालों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो हाल ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक 30 साल की लड़की ऑक्सीजन मास्क लगाए 'लव यू जिंदगी' गाने पर झूमती नजर आ रही है।

डॉक्टर ने शेयर किया वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देख कई लोग लड़की की जीवन के प्रति सकारात्मकता की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि अब यह लड़की कोरोना वायरस से जंग हार चुकी है। उसके निधन से सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये युवा लड़की जिंदगी से बहुत प्यार करती है। पिछले सप्ताह, डॉक्टर मोनिका लंगेह नाम की एक ट्वीटर यूजर ने अपने अकाउंट पर इसी तरह का एक वीडियो शेयर किया है। डॉ. मोनिका के अनुसार इस चर्चित युवा लड़की को अस्पताल में आईसीयू बेड नहीं मिल पाया था। इसलिए उसे कोविड इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया था। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। रेमडेसिविर इंजेक्शन और प्लाज्मा थैरेपी भी की गई थी।

यह भी पढ़ें : कोरोना से जंग हारने के कुछ घंटो पहले एक्टर ने लिखा,'अच्छा इलाज मिल जाता तो मैं भी बच जाता'

She is just 30yrs old & She didn't get icu bed we managing her in the Covid emergency since last 10days.She is on NIVsupport,received remedesvir,plasmatherapy etc.She is a strong girl with strong will power asked me to play some music & I allowed her.

Lesson:"Never lose the Hope" pic.twitter.com/A3rMU7BjnG