मुंबई। कोरोना वायरस ( Corona virus ) का कहर दुनियाभर में देखा जा रहा है। इसके चलते लोग बचाव के उपाय अपनाने पर जोर दे रहे हैं। इन उपायों में से एक है हाथ जोड़कर 'नमस्ते' करना। इससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण पहुंचने की संभावना कम होती है। इसी बात को एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ( Priyanka Chopra ) ने अपने सोशल मीडिया मैसेज में शेयर किया है।

प्रियंका चोपड़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने अपनी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए की फोटोज का कोलॉज शेयर किया है। वीडियो के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा,' नमस्ते पुराना है लेकिन दुनियाभर के लिए एक-दूसरे का अभिवान करने का नया तरीका बन चुका है। कृपया सभी लोग सुरक्षित रहें।'

It’s all about Namaste 🙏🏻 an old but new way to greet people in a time of change around the world. Please stay safe everyone! pic.twitter.com/fqk12QbD7K