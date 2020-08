JEE and NEET : नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने इस अभिनेता ने की केंद्र सरकार से अपील

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने जेईई मेन और नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग केंद्र सरकार से की है ।एक्टर ने ट्वीट किया है। "देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मैं सरकार से नीट- जेईई एग्जाम को स्थगित करने की अपील करता हूं। कोरोना की स्थिति को देखते हुए हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और छात्रों की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए।"

आपको बता दें कि सितंबर में जेईई और नीट परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। कोरोना के चलते विद्यार्थियों सहित तमाम नेताओं और बॉलीवुड सेलेब्स द्वारा परीक्षा का विरोध कर परीक्षा आगे बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। जहां एक और परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठ रही है। वहीं दूसरी ओर जेईई मेन परीक्षा के एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गए हैं और नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड भी इसी सप्ताह रिलीज होने की संभावना है।

इससे पहले सोनू सूद ने ट्वीट किया था। ***** परीक्षा में बैठने वाले बच्चे सुदूर इलाकों से आते हैं, बिहार के किसी गांव में बाढ़ है तो किसी जिले में पूरी बंदी। हां, परीक्षा जरूरी है, लेकिन उन कंधों की हिफाजत भी उतनी ही जरूरी है। पूरे विश्व में सब कुछ प्रकृति के सामने ठहर गया तो परीक्षा को कुछ वक्त के लिए टालना चाहिए।"

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने ट्वीट में लिखा था। "पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ पिछले वीडियो कांफ्रेंस में मैंने सितंबर 2020 के अंत तक विश्वविद्यालयों कॉलेजों में टर्मिनल परीक्षाओं को पूरा करने के लिए यूजीसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ राय रखी थी। मैं फिर केंद्र से अपील करूंगी कि वह खतरे का आकलन करें और स्थिति के फिर से अनुकूल होने तक इन परीक्षाओं को स्थगित कर दें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें।"

It's my request to government of India, to postpone the #Neet/#JEE exams in the current situation of the country! In the given #COVID19 situation, we should care utmost & not risk the lives of students! #PostponeJEE_NEETinCOVID@EduMinOfIndia @PMOIndia