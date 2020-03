Coronavirus का कहर : फिल्म निर्माताओं लिया ये बड़ा फैसला, होगा करोड़ों का नुकसान, सलमान, शाहिद और कार्तिक...

कोरोना वायरस Coronavirus दुनियाभर में तेजी से फैलता जा रहा है। इसका असर फिल्म इंडस्ट्री पर भी दिखाई दे रहा है। रविवार को इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने रविवार को तत्काल मीटिंग बुलाकर 19 मार्च से 31 मार्च तक सभी फिल्मों की शूटिंग बंद करने का फैसला किया है। इस मीटिंग में टीपी अग्रवाल (आईपीपीए अध्यक्ष), संग्राम शिर्के (डब्ल्यूआईएफपीए अध्यक्ष), जेडी मजेठीया (टीवी विंग आईएफटीपीसी चेयरमैन), अशोक पंडित (आईएफटीडीए अध्यक्ष), अशोक दूबे (ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी एफडब्ल्यूआईसीए) और उपेन्द्र पांडे (एएसएपी के हैड) सहित इंडस्ट्री से जुड़े अन्य लोग भी मौजूद थे। इसको लेकर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर जानकारी दी है। इस समय भारत और बाहर भी कई फिल्मों की शूटिंग चल रही है। मीटिंग में फैसला लेने के बाद निर्माताओं को तीन दिन का समय दिया गया है ताकि सभी शूटिंग का पैकअप कर सकें।

