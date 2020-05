सोहा अली खान को हुई 50 हजार प्रवासी मजदूरों की चिंता, कहा- हमारी मदद के लिए आगे आएं

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इससे संक्रमित मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है। जिसे देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। अब देश 17 मई तक लॉकडाउन (Lockdown 3.0) है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से गरीब और मजदूर वर्ग काफी प्रभावित हो रहा है। उनके सामने रोजी-रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। हालांकि सरकार इन लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं बॉलीवुड से भी कई एक्टर्स जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अब इस बीच सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान (Soha Ali Khan) ने प्रवासी मजदूरों के लिए अपनी चिंता जाहिर की है।

Covid 19 has struck Dharavi, Asia’s largest slum in Mumbai. The only way to stop it spreading is if people stay home. Please support us to provide rations to 50,000 migrant workers without income and food during the lockdown. Click on the link to donatehttps://t.co/rJdjRiVEJg