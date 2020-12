Criminal Justice 2 के लिए हो जाइए तैयार, वकील माधव मिश्रा के रूप में पंकज त्रिपाठी ने कर ली एंट्री

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) दर्शकों के दिल में ऐसी छाप छोड़ चुके हैं कि उनकी कोई भी फिल्म आती है कि लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। मिर्जापुर से पंकज त्रिपाठी का कालीन भईया का किरदार फैंस के जहन में बसा हुआ है। अब जल्द ही पंकज माधव मिश्रा के कैरेक्टर को लेकर खूब लाइमलाइट बंटोर रहे हैं। दरअसल, 'क्रिमिनल जस्टिस' (Criminal Justice) नाम की वेब सीरीज का दूसरा सीजन जल्द आने को तैयार है। ऐसे में पंकज त्रिपाठी के किरदार को आगे करके इसका क्रेज बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

'क्रिमिनल जस्टिस' के पहले सीजन में जैकी श्रॉफ, विक्रांत मैसी भी नजर आए थे। वहीं वकील बने माधव मिश्रा (Madhav Mishra) तो लोगों को अलग ही भाया था। पंकज त्रिपाठी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो लोगों से बड़े केस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंकज इस वीडियो में ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी शादी हो चुकी है। पत्नी के किरदार में 'चक दे इंडिया' फेम एक्ट्रेस शिल्पा शुक्ला के होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक, दूसरे सीजन का नाम 'क्रिमिनल जस्टिस: बिहाइंड क्लोस्ड डोर्स' (Criminal Justice: Behind Closed Doors) नाम रखा गया है।

#PankajTripathi returns as India’s favorite lawyer Madhav Mishra in #CriminalJustice: Behind Closed Doors



- Watch ⁦@TripathiiPankaj⁩’s unique public appeal here. ⁦@DisneyplusHSVIP⁩ pic.twitter.com/LrDqdovzTr