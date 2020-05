तूफान Cyclone Amphan ने ली 72 लोगों की जान, दुख व्यक्त करते हुए एक्टर Ayushmann Khurrana ने किया ट्वीट

नई दिल्ली। पहले ही देश कोरोनावायरस ( Coronavirus ) के कहर से जूझ रहा है। रोज़ाना देश में वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में कोलकाता ( kolkata ) समेत पश्चिम बंगाल ( west bengal ) के कई जगहों पर आई भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान ( Cyclone Amphan ) ने सबको हिला कर रख दिया। बीते बुधवार पश्चिम बंगाल में तूफान के आने से अफरा- तफरी मच गई। तूफान की वजह से 72 लोगों की मौत ( 72 People Died ) हो गई। साथ ही लोगों के मकान भी तहस नहस हो गए। देश में आई इस तबाही पर बॉलीवुड की तरफ रिएक्शन ( Bollywood Celebs ) आ रहे हैं। तमाम सेलेब्स ने प्रकृति के इस कहर पर संवेदना व्यक्त की है।

Devastated seeing the damage caused by #CycloneAmphan.. Praying for the safety of all the people who have been affected in Odisha, West Bengal and Bangladesh! My sincere condolences to the families of the people who have lost their lives 🙏 — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) May 21, 2020

बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ( Actor Ayushman Khurrana ) ने ‘अम्फान’ ( Amphan ) से हुई तबाही पर ट्वीट करते हुए लिखा है-‘तूफान अम्फान से हुए नुकसान को देखना काफी विनाशकारी है। उन्होंने ओड़ीशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में हुई इस तबाही से लोगों के लिए प्रार्थना करने की बात कही।‘





The damage caused by Cyclone Amphan is just heartbreaking.

Praying for all those affected by it 🙏🏼

My deepest condolences to the families who have lost their loved ones. — Kiara Advani (@advani_kiara) May 21, 2020

अभिनेत्री कियारा अडवाणी ( Kiara Advani ) ने ट्वीट करते हुए कहा ‘चक्रवाती तूफान अम्फान से हुए नुकसान ने दिल तोड़ दिया। इसे तूफान से जितने लोग भी प्रभावित हुए हैं। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं। इस तूफान में जिन भी लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। उनके साथ मेरी संवेदनाए हैं।

Condolences to the families who've lost their loved ones in #CycloneAmphan. Prayers for everyone's safety at this hour of crisis. — Ananya Panday (@ananyapandayy) May 21, 2020

अभिनेता चंकी पांडे ( Chunky Pandey ) की बेटी और अभिनेत्री अनन्या पांडे ( ananya pandey ) ने इस दुखद स्थिति पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ‘चक्रवाती तूफान अम्फान में जिन लोगों ने भी अपने परिवारजनों को खोया है। उनके साथ मेरी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। इस संकट भर समय में मैं सभी लोगों के लिए दुआ मांगती हूं। बता दें अब तक 1 करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस तबाही के कारण पीएम नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल और ओड़ीशा का दौरा करेंगे।‘ पीएम मोदी ( pm modi ) का कहना है कि वह प्रभावित हुए इलाकों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगें। वहीं नए आकंड़ो के मुताबिक कोलकता में 19 और और बांग्लादेश में अम्फान तूफान से करीबन सात लोगों की मौत हो चुकी है।