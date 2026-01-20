90% लोग नहीं जानते… अमाल और अरमान को म्यूजिक सीखने के लिए डब्बू मलिक ने बेच दिए थे घर के सामान

Dabboo Malik Comeback Story: संगीत की दुनिया में अमाल और अरमान मलिक आज बड़े नाम हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी इस चमक के पीछे उनके पिता डब्बू मलिक का दर्द, संघर्ष और त्याग छिपा है। एक समय ऐसा आया जब आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि डब्बू मलिक को अपने बच्चों को अच्छी संगीत शिक्षा दिलाने के लिए घर का सामान तक बेचना पड़ा। यही नहीं, उनकी जिंदगी में एक और तूफान आया, जब तनाव और मानसिक दबाव ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। आवाज लड़खड़ाने लगी, चेहरा ढीला पड़ने लगा और हालत पैरालिसिस जैसी हो गई। डॉक्टरों ने भी स्थिति को गंभीर बताया, मगर डब्बू मलिक ने हार नहीं मानी।