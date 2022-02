जया बच्चन के कहने पर डैनी ने बदल दिया था अपना नाम, जानिये क्या थी वजह

बॉलीवुड के मशहूर विलेन डैनी को कौन नहीं जानता। खलनायक की भूमिका निभाकर डैनी डेन्जोंगपा ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई हैं। लेकिन क्या आपको पता है उनका डैनी नाम अभिनेत्री जया बच्चन ने रखा है। चलिए जानते हैं दिलचस्प किस्सा

बॉलीवुड के मशहूर विलेन डैनी को कौन नहीं जानता। फिल्मों में विलेन का किरदार निभाकर डैनी ने खुब सुर्खिया बटोरी हैं। डैनी डेन्जोंगपा के चाहने वाले लाखों की तदाद मे हैं। उनकी शानदार एक्टिंग ने करोड़ो लोगों को दिलों में उनकी एक अलग जगह बनाई हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया है। एक समय था जब उन्होंने ‘धुंध’, ‘द बर्निंग ट्रेन’ और ‘अग्निपथ’ जैसी सुपरहिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई थी। जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद भी किया गया था।

