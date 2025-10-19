Patrika LogoSwitch to English

DDLJ से लेकर ओम शांति ओम तक, शाहरुख खान की इन फिल्मों ने दिवाली के मौके पर किया था जबरदस्त धमाका

Shah Rukh Khan Ruled On diwali: शाहरुख खान ने अपने करियर में डीडीएलजे से लेकर 'ऐ दिल है मुश्किल' जैसी कई हिट फिल्मों के द्वारा फैंस के दिलों पर अपना जादू बिखेरा…

3 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 19, 2025

DDLJ से लेकर 'ऐ दिल है मुश्किल' तक शाहरुख खान का जादू, इन फिल्मों के साथ दिवाली के मौके पर खुद को ऐसे किया साबित?

शाहरुख खान (सोर्स: X)

Shah Rukh Khan Ruled On diwali: बॉलीवुड में फिल्मों का क्लैश होना आम बात है। ऐसे में इस दिवाली 2025 के अवसर पर भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है। दरअसल, रोमांटिक फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' और हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' एक साथ रिलीज होने वाली हैं। दोनों ही फिल्मों में नई जोड़ियां नजर आएंगी और इनका अच्छा खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। तो आज आपको दिवाली पर हुए कुछ बड़े क्लैश के बारे में बताते हैं और जानते हैं कि किस फिल्म ने बाजी मारी।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे

अभिनेता शाहरुख खान की एवरग्रीन फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (DDLJ) तो सभी को याद होगी। इसे साल 1995 में रिलीज किया गया था। जब 'डीडीएलजे' बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुई थी, तो उसी दौरान ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'याराना' भी रिलीज हुई थी। 'याराना' ने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ का बिजनेस किया था। तो वहीं, काजोल और शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'डीडीएलजे' ने 102.5 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था।

कुछ कुछ होता है

साल 1998 में दिवाली के मौके पर बड़े स्टार्स के बीच बॉक्स ऑफिस पर टकराव देखने को मिला था। इस साल शाहरुख खान और काजोल स्टारर फिल्म 'कुछ कुछ होता है' और अमिताभ बच्चन-गोविंदा स्टारर फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' रिलीज की गई थी। 'बड़े मियां छोटे मियां' ने 1.04 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि शाहरुख और काजोल की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया था। करण जौहर द्वारा निर्मित फिल्म 'कुछ कुछ होता है' ने 91.09 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था।

वीर जारा

साल 2004 में रिलीज हुई यशराज की फिल्म 'वीर जारा' और 'ऐतराज' के बीच धमाकेदार टक्कर दिवाली के मौके पर देखने को मिली थी। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म 'वीर जारा' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 98 करोड़ रहा था, जबकि अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म 'ऐतराज' का ग्रॉस कलेक्शन 25 करोड़ रहा था। फिल्में दोनों ही हिट हुई थीं, लेकिन ज्यादा अच्छा रिस्पांस शाहरुख खान की फिल्म को मिला था।

डॉन

शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'डॉन' के साथ साल 2006 में फिल्म 'जान-ए-मन' को रिलीज किया गया था। शाहरुख खान की फिल्म ने 105 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जबकि सलमान खान और अक्षय कुमार की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'जान-ए-मन' ने 45.52 करोड़ का कारोबार किया था।

‘ओम शांति ओम’

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म ‘ओम शांति ओम’ और रणबीर कपर की डेब्यू फिल्म ‘सांवरिया’ को साल 2007 में दिवाली के मौके पर रिलीज किया गया था। दोनों ही फिल्मों में शानदार टक्कर देखने के लिए मिली थी। ‘ओम शांति ओम’ ने 150 करोड़ की कमाई की थी। जबकि ‘सांवरिया’ ने 39.22 करोड़ का बिजनेस किया था।

ऐ दिल है मुश्किल

साल 2016 में दिवाली के मौके पर रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' और अजय देवगन की फिल्म 'शिवाय' को रिलीज किया गया था। 'ऐ दिल है मुश्किल' में शाहरुख का भी कैमियो देखने को मिला था। इस फिल्म ने दिवाली के मौके पर 240 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि 'शिवाय' ने 149 करोड़ का बिजनेस किया था।

बता दें कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि दिवाली के मौके पर फिल्मों का क्लैश होना आम बात है और अक्सर बड़ी स्टारकास्ट वाली या अच्छी कहानी वाली फिल्में ही बाजी मार ले जाती हैं। अब देखना ये है कि 2025 में 'एक दीवाने की दीवानियत' और 'थामा' में से कौन सी फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब होती है।

Entertainment

