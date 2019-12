इस स्कूल के Mid Day Meal में मिला मरा हुआ चूहा, लापरवाही पर भड़की ये बॉलीवुड एक्ट्रेस

नई दिल्ली | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) के एक स्कूल के खाने में मरा हुआ चूहा पाया गया। दरअसल, मंगलवार को स्कूल के मिड डे मील (Mid Day Meal) की दाल में मरा हुआ चूहा मिला जिसकी वजह से कई बच्चों और शिक्षकों की तबीयत खराब हो गई। ऐसा नहीं है कि इस तरह की खबर पहली बार देखने को मिली है। इससे पहले भी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील के खाने में कई तरह की चीज़े पाई जा चुकी हैं। एक बार से फिर से इस तरह की खबर आने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) का गुस्सा फूट पड़ा है।

