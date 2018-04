#Repost @marchesafashion (@get_repost) ・・・ It's all in the details, the gorgeous @deepikapadukone in #fw17marchesa! Shop the look @thefifty6! #marchesa #fw17marchesa #deepikapadukone #cannes @georginachapmanmarchesa @kerencraigmarchesa

A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone) on May 19, 2017 at 9:53am PDT