हैंगओवर उतारने के लिए दीपिका पादुकोण हमेशा बैग में रखती हैं ये खास चीज

दीपिका पादुकोण की गिनती गॉर्जियस एक्ट्रेसेस में की जाती है। न सिर्फ उनकी एक्टिंग बल्कि उन फैशन सेंस सभी को दीवाना बना देता है। इसके साथ ही दीपिका काफी चिल भी रहती हैं। वो अक्सर पार्टीस करती देखी जाती हैं। हम सभी को उनसे जुड़ी चीजों को जानने की उत्सुकता होती है।

Updated: May 25, 2022 09:43:23 am

हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि वो अपने बैग में क्या क्या रखती हैं। इसके साथ ही उन्होंने से भी बताया कि वो हैंगओवर उतारने के लिए बैग में एक खास चीज रखती हैं। वोग इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में दीपिका ने 'What's in my bag' सेशन में दिखाया कि वो अपने बैग में क्या क्या कैरी करती हैं।

deepika padukone carries these tablets in bag to get rid of hangover