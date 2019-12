शो के दौरान फूट-फूटकर रोने लगीं दीपिका पादुकोण, भावुक होकर कही ये बात.. देखें Video

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म 'छपाक' के प्रमोशन में बिज़ी हैं। इसी कड़ी में वो डांस रियलिटी शो 'डांस प्लस 5' में पहुंची थी जहां से उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दीपिका रोती हुईं दिखाई दे रही हैं। दरअसल, शो के कंटेस्टेंट्स ने उनके सॉन्ग पर परफॉर्म किया जिसे देखकर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) रोने लगती हैं। इस दौरान वो काफी इमोश्नल हो जाती हैं।

.@deepikapadukone couldn’t control her emotions after this special tribute to her. Click to watch!#DancePlus5, This Sat-Sun, 8pm only on StarPlus and Hotstar: https://t.co/thxu4YM8dN @remodsouza @TheRaghav_Juyal @punitjpathak @dthevirus31 @suresh_mukund @KarishmaChava15 pic.twitter.com/Fi8M4dVti5